Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что максимально допустимое количество земли, которой можно будет владеть в Украине после открытия рынка земли, должно составить 10 тысяч га вместо тысяч 200 га, оговоренных в первом чтении соответствующего законопроекта.

"Было вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыся. Давайте от одной до 10 000 гектаров - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", - сказал Зеленский в среду в ходе общения с фермерами. Видео разговора выложил в Telegram Офис президента.

Видео: t.me

Сам же Зеленский инициировал, чтобы максимально допустимое количество земли в одних руках не превышало 10 тысяч гектаров. То есть в 20 раз меньше, чем прописано в первом чтении законопроекта.

Напомним, ранее отец президента Украины Александр Зеленский в интервью "Стране" заявил, что против того, чтобы в одни руки продавались крупные участки земли.

Также читайте о том, что Зеленский еще раз пообещал запретить продавать землю иностранцам до референдума.