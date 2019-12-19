Ученым удалось расшифровать ДНК и воссоздать облик девушки, которая проживала на территории современной Дании 5 700 лет назад благодаря жвачке из смолы. Об этом сообщает Nature Communications.

Так, специалисты изъяли генетический материал (слюну) из смолы, которую древние жители острова Лолланн использовали как жвачку и раскрыли полный геном древнего человека.

Позже выяснилось, что ДНК принадлежат женщине, похожей на охотников-собирателей Европейского материка. Предполагается, что у нее была темная кожа и волосы, но при этом голубые глаза.

"Этот фенотип был широко распространен в мезолитической Европе (период 13 000 - 5 000 лет назад), светлая кожа в европейских популяциях проявилась в более поздний период", - утверждают авторы исследования.

Так выглядела наш далекий предок, фото: Tom Bjorklund/naked-science.ru

Кроме того, у девушки также обнаружили вирус Эпштейна-Барра и пневмонию. Также она страдала непереносимостью лактозы и заболеванием десен.

Напомним, ученые из США нашли самую глубокую впадину на суше. Она находится в Антарктиде под ледником Денман.

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