В Харькове произошло очередное ЧП. Здесь неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Поврежденный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что в Харькове решили переименовать станцию метро "Московский проспект".

Также мы писали о том, что в Харькове после суда по возвращению проспекту имени Жукова облили зеленкой чиновника.