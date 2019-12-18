Рада внесла правки в уголовно-процессуальный кодекс и в регламент Верховной Рады - по следствию в отношении народных депутатов. С 2020 года они лишаются неприкосновенности, о чем уже ранее были внесены изменения в Конституцию. А сегодня парламент утвердил нормы, как именно их теперь можно уголовно преследовать.

"За" проголосовал 291 депутат.

Впрочем, депутаты и теперь не равны перед законом в сравнении с обычными гражданами. Простой следователь не сможет открыть по ним уголовное производство. Это прерогатива лишь областных прокуроров - да и то с отмашки Генпрокуратуры.

То есть по сути все дела против нардепов будет вручную регулировать центральная власть и лично генпрокурор. Получается, вместо неприкосновенности депутаты получают "контролируемую прикосновенность".

"Страна" разбиралась, что означают принятые поправки.

За что проголосовали 18 декабря

Ранее, чтобы привлечь к ответственности народных депутатов, любой следственный орган передавал материалы расследования в ГПУ. Генпрокурор изучал материалы и подавал представление на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест в Верховную Раду. Далее депутаты голосовали по каждому из пунктов. После этого суд мог избрать меру пресечения подозреваемому нардепу.

Новая норма сокращает процедуру. Инициировать расследование сможет только генеральный прокурор либо и.о, его заместители и прокуроры не ниже областных. Они же объявляют о подозрении и обращаются в суд.

То есть теперь у других следственных органов, кроме ГПУ, больше не будет возможностей проводить расследования в отношении депутатов.

А вот принудительные процедуры - обыски, прослушка, задержание, взятие под стражу - все это возможно только с отмашки Генпрокурора или и.о. Также только глава ГПУ может вносить в Единый реестр данные об уголовном правонарушении депутата. Также только генпрокурор согласовывается все ходатайства о мере пресечения для нардепов.

Еще одна новация - это рассмотрение судебных ходатайств следователей в обязательном присутствии нардепа. Сейчас это можно и без фигуранта дела - например, если есть риск уничтожения документов, имущества или доказательств.

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам депутата, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать оружие, являющееся орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Также в законопроекте №2237 говорится, что депутаты не несут юридическую ответственность за результаты голосования, высказывания в парламенте и его органах, за исключением нанесения оскорблений и клевету.

Как снимали неприкосновенность

Депутаты еще 3 сентября проголосовали за изменения в Конституцию по лишению себя неприкосновенности уже с 1 января.

А вот необходимые добавки в УПК по этому вопросу принимали до сегодняшнего дня. Правда, многие считают, что эти дополнения де-факто оставляют неприкосновенность депутатов.

Например, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что вместо фактической отмены депутатской неприкосновенности ее усилили.

"На практике, если генпрокурор не захочет, то никто другой не сможет даже начать расследование. Если следствие в начале расследования не будет знать, что преступление совершил нардеп, и дойдет до таких выводов через полгода, то все собранные к тому времени доказательства не будут учтены в суде ", - заявили в ЦПК.

В этом свете интересно будет проследить за судьбой дел в отношении Петра Порошенко. Он фигурирует в более чем десяти расследованиях ГБР и НАБУ. На него также составлено подозрение, которое вот уже почти три месяца находится на согласовании в Генпрокуратуре.

С новыми нормами УПК не исключено, что все расследования по Порошенко будут остановлены - поскольку на каждое следственное действие теперь будет нужна виза Рябошапки. Который, как видим, пока не проявляет активность в уголовном преследовании экс-президента.