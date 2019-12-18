Верховная Рада изменила календарный план своей работы и теперь в январе у нардепов будет одна пленарная неделя вместо двух. За постановление 2609 проголосовали 325 народных депутатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что таким образом нардепы решили, что 20-24 января они будут работать с избирателями, а сессию закроют 17 января по завершению утреннего пленарного заседания.

Ранее планировалось, что в январе должны состояться две пленарные недели: 13-17 января и 20-24 января.

Напомним, сегодня нардепы проголосовали за правки в законодательство, которые окончательно снимают депутатскую неприкосновенность с 1 января. Как сообщалось, принятые поправки предполагают, что открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по мере пресечения по нардепу сможет только генпрокурор.

Отметим, что Верховная Рада сегодня возобновила работу после вчерашних беспорядков в правительственном квартале, вызванных рассмотрением законопроекта о рынке земли. Работа парламента таким образом разблокирована.