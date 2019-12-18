Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время визита в Баку встретилась с представителями Украинского женского бизнес-клуба. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украинский женский бизнес-клуб под председательством жены посла Украины в Азербайджанской Республике Людмилы Гребениченко является платформой, которая генерирует креативные идеи для позитивного имиджа Украины на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Так, недавно члены клуба устроили "мастер-класс по приготовлению традиционных украинских блюд".

Среди приглашенных участников были жены послов иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, руководители азербайджанских культурных и образовательных учреждений, журналисты, представители украинской диаспоры. Как рассказали организаторы Елене Зеленской мероприятие стало удачным ярким воплощением культурной дипломатии на практике.

Фото: president.gov.ua

Уточним, что Зеленская откликнулась на инициативу, которая касается моды.

"Украинская мода для меня - особая страница. Стараюсь во время официальных визитов, событий надевать именно украинское. И когда меня спрашивают, чей наряд, для меня исключительная гордость назвать бренд из Украины", - сказала она.

Фото: president.gov.ua

Как писала "Страна", визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Баку начался 16 декабря, а завершается сегодня.

На встрече в Азербайджане лидеры двух стран обсудили войну на Донбассе и конфликт в Нагорном Карабахе.