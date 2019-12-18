Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли до конца этого года. Об этом заявил народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады, передает "УНН".

"Может быть, смотрите, согласно регламенту это может случиться. Я еще раз подчеркиваю, может быть и так, и так. Это все будет зависеть от того, как эффективно работает Комитет профильный. Если Комитет обработает, теоретически мы можем голосовать в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о вынесении законопроекта в зал.

Напомним, под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря, продолжится митинг против продажи земли. Пока под зданием парламента спокойно. Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики.

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