По рекордно низкой цене скупает валюту у приезжих обменник в международном аэропорту "Борисполь". На это обратил внимание пользователь Facebook Александр Гончаров, который опубликовал на своей странице в соцсети подтверждающее этот факт фото.

На снимке видно, что обменник предлагает за 1 доллар 19,3 грн. Евро покупают по 21,1 грн за единицу, фунт - 23,3 грн.

"Не на@бешь, не проживешь. А люди тысячами меняют... Маржа в обменнике аэропорта "Борисполь": $ - 4 грн. € - 5 грн. £ - 7 грн", - написал в соцсети Александр Гончаров.

В комментариях к посту ему советуют воспользоваться обменником у камер хранения. Еще один пользователь написал, что не видит обмана со стороны обменника. По его мнению, это просто эксплуатация монополии.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что на Печерске очередная жертва "обменяла" в фейковом обменнике 42 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что в Киеве посадили мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро.