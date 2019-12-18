В Киеве на проспекте Победы из-за аварии образовалась гигантская пробка. Фото
В среду, 18 декабря, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП после чего образовалась гигантская пробка в сторону центра. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Посреди проспекта произошло столкновение автомобилей, авария держит 2 полосы автопотока.
Фото: Cтрана.ua
Кстати, на площади Победы в Шевченковском районе столицы также произошло ДТП.
Фото: Cтрана.ua
До этого патрульная полиция сообщила, что на прошлой неделе на столичных дорогах наблюдался резкий рост ДТП: произошло 956 аварий (на позапрошлой неделе - 896). В том числе 54 ДТП с пострадавшими (на позапрошлой неделе - 23).
Напомним, что в Киеве ДТП задерживает движение трамваев на левом берегу.
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