Народный депутат и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что принять законопроект о рынке земли не получится из-за большого количества правок. Об этом сообщает Telegram-канал "Страны".

"Юлия Тимошенко с трибуны Рады заявила, что аграрный комитет и Рада будут работать по регламенту, а значит до Нового года земельный закон не будет принят. Потому что там тысячи поправок. И для их рассмотрения по регламенту потребуется многие дни", - говорится в сообщении.

Уточним, что ранее похожий прогноз был озвучен в материале "Страны". Прочитать его можно здесь.

Напомним, под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря, продолжится митинг против продажи земли. Пока под зданием парламента спокойно. Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики.

Также мы сообщали, что всех задержанных за беспорядки под Радой участников протеста отпустили без подозрений.