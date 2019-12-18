В среду, 18 декабря, Верховная Рада начала работу после вчерашних столкновений в правительственном квартале вызванных рассмотрением законопроекта о рынке земли. Работа парламента таким образом разблокирована. Об этом сообщает корреспондент .

Так, сегодня парламентарии намерены продолжить рассмотрение проекта закона об окончательной отмене депутатской неприкосновенности. В сессионном зале уже зарегистрировались 337 народных избранников.

Видео: RadaTVchannel

Напомним, под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря, продолжится митинг против продажи земли. Пока под зданием парламента спокойно. Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики.

Также мы сообщали, что всех задержанных за беспорядки под Радой участников протеста отпустили без подозрений. Информацию подтвердил заместитель прокурора Печерского района Киева Александр Кузьменко, сделав неоднозначный пост в соцсети.