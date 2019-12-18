Россия и Беларусь утвердили схему компенсации Минску за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Об этом сообщает РБК.

По данным источников, Москва в 2019-2024 годах предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) обратный акциз. Так называется налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года, о введении подобного акциза и для Минска в ноябре говорил вице-премьер России Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия начнут получать аналогичный российскому вычет, когда Москва и Минск унифицируют в результате экономической интеграции Налоговый кодекс. Посол Беларуси в Москве Владимир Семашко говорил, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен после 1 января 2022 года, когда налоговые законодательства обеих стран будут унифицированы.

Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (с изначальных 30% на пять процентных пунктов в год в течение шести лет) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценивал свои потери от российского налогового маневра в 2019-2024 годах в $10,5-11 млрд. Тема компенсаций за налоговый маневр поднималась в ходе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным в начале декабря.

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