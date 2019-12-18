Худшее для любого президента, когда его берут в информационную капсулу и в этом состоит опасность для нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила в интервью 112 Украина, отвечая на вопрос, что бы ее могло заставить уйти из фракции.

"Это должна быть совокупность каких-то событий, каких-то явлений. Но я ориентируюсь на персону президента Зеленского, на фракцию, думаю, что делаю. Моя миссия - не молчать, когда я могу говорить. На самом деле худшее для любого президента, когда его берут в тесное кольцо, тесные объятия, в информационную капсулу. Нам не дай Бог допустить, чтобы президент Зеленский, не чувствуя, оказался в капсуле, в которой оказывались все президенты. Это стало приговором для президента Януковича", - заявила она.

Нардеп считает,что опасность заключается в противостоянии, конфликтности. "Потому что мы продемонстрировали, что Майдан - это наш способ выражения эмоций. И не надо испытывать энергию народа. Политики идут, меняются. Майдан начинался без политиков и без политики. И не дай Бог зацепить этот народный нерв. Поэтому говорю громко, порой себе в критику, порой себе на беду", - сказала Верещук.

Напомним, что опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук.

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