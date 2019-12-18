Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что земельный кадастр готов к открытию ранка земель сельскохозяйственного назначения, несмотря на то, что его наполненность не составляет 100%. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Геокадастр готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение геокадастра - 73%", - сказал он.

Более того, Милованов назвал мифом представление о том, что для запуска рынка земли нужно 100% заполнение кадастра.

Фото: facebook.com/people/Тимофей-Милованов

"Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастр", - уточнил он.

Также минист рассказал о том, что во многих странах с открытым рынком земли, наполненность кадастра составляет около 80%.

Фото: facebook.com/people/Тимофей-Милованов

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли, в результате которых пострадали и полицейские, и мирные граждане.

Также "Страна" писала, что в Киеве колонна Нацкорпуса, которая переходила дорогу на красный, разбила стекло проезжавшей мимо "Тесле".