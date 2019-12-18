Почти четыре миллиона украинцев эмигрировали из Украины, начиная с 2010 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам минстра, миграция носит ярко выраженный циклический характер, но "постоянный тренд - вверх". Исключение составил лишь 2014 год, вероятно, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - добавил Дубилет.

Фото: telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, более трети украинцев задумываются об эмиграции.

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