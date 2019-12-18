В Киеве утром в среду, 18 декабря, задерживается движение трамваев по улице Ялтинская. Причиной этого стало ДТП, сообщается на сайте КП "Киевпастранс".

Уточняется, что из-за автопроисшествия задерживается движение трамваев по маршруту №8 и №29 по улице Ялтинская в направлении станции метро "Позняки". На место аварии вызвали правоохранителей.

"Задерживается движение трамваев №8, 29 по ул.Ялтинская, 15 в направлении ст.м. "Позняки" по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 08:20, курсирование с отклонением от графика", - говорится в сообщении.

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