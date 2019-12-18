Президент США Дональд Трамп написал гневное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пэлоси, в котором раскритиковал демократов за объявление импичмента, назвав себя жертвой государственного переворота. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Так, в письме на 6 страниц Трамп обвинил спикера Палаты представителей в объявлении "открытой войны американской демократии.

"Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент", - говорится в документе.

Президент США также утверждает, что его "лишили основной конституционной надлежащей процедуры с начала этой аферы по импичменту", и "отрицали его основные права, предоставленные Конституцией, включая право на представление доказательств".

"Более справедливый процесс получили те, кто обвинялся в судебных процессах Салемских ведьм", - подчеркнул Трамп.

Уточним, что в XVII веке американский город Салем, штат Массачусетс, пережил период массовой истерии, в результате которой судили и казнили десятки людей по обвинению в колдовстве.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси определила дату первого голосования по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Голосование назначено на среду, 18 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.