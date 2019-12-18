В соцсетях развернулся флешмоб после того, как блогер и музыкант Иван Марунич пошутил в Facebook: "На корпоративе WizzAir не кормят".

После этого подписчики Марунича устроили брейншторм и предложили свои варианты шуток о том, какими могли бы быть корпоративы в известных компаниях и не только - обыгрывая их общеизвестные особенности или недостатки.

"Страна" собрала лучшие шутки этого флешмоба.

О политике

"На корпоративе Верховной Рады дерутся в начале праздника и в конце"

"На корпоративе Радикальной партии, когда напьются, звонят в Батьківщину"

"На корпоратив "Слуги народа" пригласили выступать профессиональных депутатов"

На корпоративе "Слуги народа" депутаты с ностальгией вспоминают, как в декабре зарабатывали нормальные деньги.

"На корпоративе у Авакова ведущий на испытательном сроке до нового года"

"На корпоративе ОБСЕ участники выразили глубокую обеспокоенность отсутствием салфеток, и направили организаторам письмо с обращением"

О компаниях, людях

"На корпоратив Приватбанка вызвали путан, и потом обе стороны звонили друг другу с просьбой оценить качество услуг"

"На корпоративе "Пузатой хаты" разогревают картошку, что осталась с прошлого корпоратива

"Дату корпоратива Vodafone не смогли согласовать из-за плохой связи"

"Корпоратив "Уклон": гости полчаса ищут место проведения и платят за опоздание"

"На корпоративе Новой Пошты не выносят торт, пока не скажут номер декларации"

"На корпоратив Райанэйр могут попасть только те сотрудники, которые смогут поместиться в габаритную рамку на входе"

"На корпоративе Сильпо вместо тостов зачитывают предсказания из чеков"

"На корпоративах Укрзалізниці постоянно закрыт туалет"

"На корпоративе издания "Гордон" на сцене пели, танцевали, шутили, брали интервью, читали стендап, показывали миниатюры, предсказывали будущее. Но потом Дмитрий устал"

"На корпоративе в ЦУМе все рассматривали еду и ничего не ели"

"На корпоративе Atlas Weekend тамаду посадили в тюрьму и его заменили младшим братом"

"После корпоратива сотрудники Glovo обязаны развезти руководство по домам"

"На корпоративе "Воля-кабель" никто не залипает в телефон, потому что нет интернета"

Напомним, что ранее фото с противостояния полиции, Нацдружин и Нацкорпуса перед Верховной Радой, в сети превратили в мемы про молодого агрария.

Также мы писали, что соцсети обсуждают пост президента в защиту "нациста" Зозули.