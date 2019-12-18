В среду, 18 декабря, в плане работы Верховной Рады - рассмотрение законопроекта об окончательной отмене депутатской неприкосновенности и ратификации. При этом не исключено, что утреннее заседание не состоится, а нардепы продолжат консультации относительно проекта об открытии рынка земель, как анонсировал накануне спикер Рады Дмитрий Разумков.

Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады повестке дня на 18 декабря, планируется рассмотрение законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Затем должны рассмотреть документ, касающйся сметы ВРУ на текущий год. Также в планах - законопроекты о высшем образовании; праве Минкульта непосредственно назначать директоров музеев, расположенных в ОРДЛО и Крыму; законопроект, который уточнит порядок администрирования акцизного налога.

Парламент планирует ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17. В повестке также ратификация соглашения с Германией о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ГмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

На рассмотрении также документ о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки кино EURIMAGES; ратификация соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", а также с этим же банком - о развитии системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве.

Депутаты намерены продолжить меры насчет восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Повторно с предложениями президента рассмотрят законопроект про временные следственные комиссии.

Рада определится, кого назначить в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Депутаты ВРУ намерены создать Временную следственную комиссию для расследования заключения соглашения между Минфином и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году (автор инициативы - нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский).

Парламент планирует ратифицировать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития относительно электрификации украинской железной дороги на направлении Долинская - Николаев - Колосовка.

Парламентарии рассмотрят проекты постановлений о рекомендациях проведенных парламентских слушаний о деятельности журналистов и приоритеты экологической политики на следующие пять лет.

Кроме того, намерены запланировать на 12 февраля 2020 года проведение парламентских слушаний на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения", а на 25 марта 2020 года - "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека".

В 15:00 начнутся парламентские слушания на тему "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Ранее "Страна" писала о том, что из-за чего депутаты блокировали Раду, а радикалы бились с полицией.

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