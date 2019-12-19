Гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 19 декабря. Сегодня двадцать третий день лунного цикла. Есть риск быть втянутым в авантюру, поддаться бредовым идеям. Возможно появление неосознаваемого чувства тревоги, взвинченность. Сохраняйте внутреннее спокойствие и непоколебимость.

Овен (20.03 - 21.04)

Овнам будет сопутствовать успех в финансовых делах - при заключении сделок, договоров, в бизнесе. День обещает принести вдохновение, новые идеи, которые в перспективе принесут деньги. Правда, все это может осуществиться лишь при условии, что Овны не будут сидеть на диване.

Телец (19.04 - 22.05)

У Тельцов могут обостриться проблемы со здоровьем. Сегодня лучше быть особенно осторожными, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки. У кого-то может начаться кризис - в работе или в отношениях.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Близнецам придется делать выбор. День обещает много ситуаций, когда придется выбирать один вариант. Сделать это будет не так просто, ведь нужно ориентироваться на себя, а не чужие мнения, и отказаться от искушений.

Рак (21.06 - 23.07)

У Раков непросто день, поскольку могут меняться обстоятельства, а дела будут идти не так, как вы задумали. Главное пережить все изменения с минимальными потерями для себя. Наберитесь терпения - "черная полоса" скоро пройдет.

Лев (22.07 - 24.08)

У Львов может быть всплеск энергии, которую они направят на поиск или развитие отношений. Им захочется романтики, страсти. Пробудится не только их сексуальная, но и творческая энергия. Это пригодится не только в общении с окружающими, но и на работе.

Дева (22.08 - 24.09)

Девы сегодня будут мудрыми, способными правильно управлять людьми, принимать верные решения. Вам под силу будет развязать старые конфликты, урегулировать спорные вопросы. Не бойтесь проявить свой потенциал, он у вас колоссальный.

Весы (22.09 - 24.10)

Сегодня Весы могут почувствовать прилив энергии, которая поможет им общаться и налаживать контакты. Благоприятно участие в массовых мероприятиях, общение. Вам удастся нравиться людям и понимать их истинные желания и намерения.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Звезды обещают, что сегодня ваше обаяние и харизматичность будут на высоте. Используйте это в своих целях, например, в переговорах. Также это денежный день. Возможны новые сделки, контракты, возврат долгов, зарплата.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Стрельцам нужно быть осторожнее, ведь сегодня сохраняется риск опрометчивых решений и поступков. Дважды подумайте перед важными событиями, они могут надолго изменить вашу жизнь, причем не всегда в ту сторону, в которую вам бы хотелось.

Козерог (21.12 - 21.01)

У Козерогов крайне удачный день. Сегодня вы преуспеете во многих сферах жизни: и дома, и на работе. Многие дела будут даваться вам легко, развяжутся большие и маленькие проблемы, которые отравляли вам жизнь.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеям сегодня может понадобиться помощь покровителя, чтобы решить важные вопросы. Возможно, чтобы дела сдвинулись с места, вам придется привлечь кого-то влиятельного и вышестоящего.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Рыб может захватить легкомысленное настроение. Они будут настроены на флирт, романтику, свидания и секс. В деловой сфере день благоприятен для переговоров и укрепления связей.

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