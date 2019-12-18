Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета
Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.
"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/vitali.galenchenko
Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.
Напомним, Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием. А ее адвокат заверил общественность, что его подзащитная не знала "сообщников", с Антоненко же познакомилась в соцсетях.
Также "Страна" писала, что Юлия Кузьменко написала письмо маме Павла Шеремета.