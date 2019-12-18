Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/vitali.galenchenko

Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.

Напомним, Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием. А ее адвокат заверил общественность, что его подзащитная не знала "сообщников", с Антоненко же познакомилась в соцсетях.

Также "Страна" писала, что Юлия Кузьменко написала письмо маме Павла Шеремета.