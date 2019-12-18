Под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря, продолжится митинг против продажи земли. Пока под зданием парламента спокойно. Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики. Об этом с места передает корреспондент "Страны".

Под Раду постепенно стягиваются молодые парни в куртках нацкорпуса и нацдружин. Но их пока не больше двух сотен. Под зданием парламента уже около трехсот человек с флагами "Батькивщины", "Свободы" и профсозюзной символикой.

Фото: Cтрана

Напомним, накануне под зданием Верховной Радой и еще в семи областях Украины прошли митинги против продажи земли.

Как сообщалось, представители Нацкорпуса под руководством Андрея Билецкого схлестнулись с полицией, которая снесла их палатки на улице Грушевского. Досталось обоим сторонам. В том числе и силовикам: нацгвардейцев и полицейских били кулаками, ногами, кольями от палаток и забрасывали выломанной с мостовой брусчаткой.

По официальным данным, в результате потасовок с правоохранителями задержали 26 активных радикалов, от рук которых пострадали 17 бойцов, защищавших Раду. Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что за это им придется отвечать, и полиция уже готовит три подозрения.

Также мы сообщали, что всех задержанных за беспорядки под Радой участников протеста отпустили без подозрений.