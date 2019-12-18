Две нетронутые царские гробницы возрастом 3,5 тысячи лет обнаружены американскими археологами в Греции. Об этом сообщает АР, ссылаясь на греческое Министерство культуры.

"Американские археологи обнаружили две монументальные царские гробницы, возраст которых примерно 3 500 лет, возле крупного дворца Микенской эпохи в южном греческом регионе Пелопоннес", - рассказали в Минкульте Греции.

Уточняется, что в гробницах были найдены золотое кольцо с печатью и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор, что свидетельствует о торговых и культурных связях Греции с Египтом.

Крыши гробниц рухнули много лет назад, в результате погребальные камеры оказались заполнены землей и камнями, что не дало расхитителям гробниц туда попасть раньше археологов.

Фото: culture.gr

Ранее "Страна" писала о том, что археологи в Египте нашли 30 гробниц с мумиями женщин, мужчин и детей.

Также мы сообщали, что в Израиле археологи раскопали древний мегаполис, которому 7 000 лет.