Взрыв прогремел вечером во вторник, 17 декабря, в Днепре. Как выяснилось, инцидент произошел в гаражном кооперативе "Автолюбитель-8", который находится на улице Тополиной, 27. Об этом сообщает "Информатор".

Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв повредил один из гаражей, а также частично разрушил стену соседнего. Кроме того, во время взрыва сгорел автомобиль Daewoo.

По предварительным данным, незадолго до взрыва в гараже находился владелец автомобиля. Услышав запах газа, мужчина выбежал на улицу, чтобы принести огнетушитель и сразу после этого прогремел взрыв и начался пожар. Предполагают, что в автомобиле взорвался баллон с пропаном.

Фото: dp.informator.ua

Площадь пожара составила 30 квадратных метров и пламя полностью уничтожило гараж и автомобиль, который находился внутри. В соседнем гараже частично обвалилась стена и поврежден находящийся в нем автомобиль. Предварительно, происшествие обошлось без жертв.

Спасателям потребовалось менее часа, чтобы полностью потушить гараж и автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

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