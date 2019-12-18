Новые предложения правящей партии Польши по реформированию судебной системы могут привексти к ликвидации смой системы судопроизводства, а в дальнейшей перспективе это приведет к выходу страны из ЕС.

Об этом идет речь в заявлении председателя Верховного суда Польши Малгожаты Герсдорф относительно нового проекта закона об устройстве судов и Верховном суде страны, который политики правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS) зарегистрировали несколько дней назад. Об этом пишет "Укринформ".

"13 декабря 2019 года общественное мнение было проинформировано о регистрации группой депутатов проекта закона, который можно назвать только так: о ликвидации независимого судопроизводства", - заявила Герсдорф.

Она связала нынешние собырия с происходящими 38 лет назад, когда 13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение.

Герсдорф подчеркнула, что в этом проекте закона есть запрет судьям на свободу слова, установление механизма слежения, ограничение их права иметь свои профили в соцсетях, расширение каталога дисциплинарных правонарушений и тому подобное.

Председатель Верховного суда подчеркнула, что не судьи "уничтожают и делают анархичной Польшу - за уничтожение Конституционного суда в ответе как раз исполнительная власть".

"Она также дважды пыталась провести "реформу" Верховного суда, пытаясь с нарушением Конституции и международного права отстранить его судей и органы, а когда это не удалось, то решила завоевать эти институции методом "малых шагов", - отметила Герсдорф.

Она обратила внимание, что Польша является членом ЕС, и на нее накладываются значительные требования в связи с европейскими трактатами. В частности, каждый суд в Польше имеет право поставить вопрос Суду Евросоюза, который возникает из договора ЕС.

Председатель Верховного суда подчеркнула, что приговоры суда ЕС являются обязательными для выполнения в Польше, потому Конституционный суд страны не может запретить судам обращаться с запросами к суду ЕС.

"Такие шаги прямо приведут Польшу к выходу из ЕС",- подчеркнула Герсдорф.

По ее убеждению, нельзя соглашаться с тем, чтобы трактовка Конституции, законов и трактатов, что могут делать судьи, осуществлялось за дверями партийных кабинетов.

Председатель Верховного суда призвал провластных политиков перестать бороться с судьями, а начать честную дискуссию относительно улучшения ситуации с системой судопроизводства в РП.

Как информировало агентство, после изменения закона о Верховный суд в июле 2018 года президент Польши Анджей Дуда отправил Герсдорф в отставку в связи с достижением ею 65-летнего возраста. Впрочем, она отказалась идти в отставку, мотивируя это тем, что по Конституции страны ее шестилетняя каденция завершается только в 2020 году. В октябре 2018 года суд ЕС рассмотрел обращение Еврокомиссии и принял решение, которым обязал польскую власть приостановить исполнение измененного закона о Верховный суд Польши.

В ноябре 2018 года Сейм Польши вновь принял изменения к скандальному закону о Верховный суд страны. Согласно изменениям, судьям Верховного и Высшего административного судов Польши, которых отправлен на пенсию после достижения 65-летнего возраста, вновь разрешено работать до 70-ти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша хочет купить у Австрии территорию бывшего нацистского лагеря.

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