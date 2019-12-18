Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу заявил о том, что выжившие после отравления ядом "Новичок" экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и находятся под присмотром спецслужб. Так же дипломат рассказал, что они не желают встречаться с представителями посольства России в Британии.

Эти заявления посла прозвучали в интервью для радиостанции "Эхо Москвы".

Видео: Эхо Москвы

"Да, они живы, Сергей Скрипаль и его дочь. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников российского посольства Скрипалям. Но они решили не встречаться с представителями российского посольства", - заявил сэр Лори Бристоу.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Скрипаль передал разведчикам Британии данные о коррупционной схеме Николая Патрушева.