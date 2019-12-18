Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уже пакует чемоданы и готовится к возвращению на Родину. В конце года он покинет свой пост, а его место 1 января займет заместитель главы дипмиссии в Украине Кристина Квиен. Об этом передает NBC со ссылкой на хорошо информированный источник в Белом доме.



Уильям Тейлор занимал свою должность с июня 2019 года после отставки посла США Мари Йованович. Кроме того, он так же давал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Он в частности заявил на слушаниях, что Дональду Трампу было мало личного обещания Владимира Зеленского провести расследования дела по "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден.

"Я понял, что президент Трамп через посла Сондленда (посла США в ЕС Гордона Сондланда - Ред.) просил президента Зеленского публично распорядиться провести эти расследования, недостаточно было лишь пообещать это лично, ему нужно было публичное заявление", - заявлял Тейлор.

Напомним, что спикер Палаты представителей назвала дату голосования по импичменту Трампа.