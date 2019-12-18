Вчера, 17 декабря, российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов, которые вели промысел в море неподалеку от спорных островов.

Корабли были задержаны для досмотра и доставлены на один из Курильских островов, как передает Интерфакс.

Представитель правительства префектуры Хоккайдо заявил, что суда занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.

Он предположил, что суда могли быть доставлены на остров Кунашир из-за якобы выявленных российской стороной расхождений между объемом, обозначенным в бортовых журналах, и фактическим уловом.

Чиновник так же добавил, что префектура пытается установить, насколько верны утверждения российской стороны. МИД Японии потребовал от российской стороны скорейшего освобождения японских рыбаков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии министр ушел в отставку из-за раздачи избирателям икры трески и пчелиного молока на выборах.

Так же мы сообщали, что в Японии скончался экс-премьер Ясухиро Накасонэ, который дожил до 101 года.