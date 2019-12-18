В Харькове произошла трагедия. Здесь в квартире пятиэтажного дома угарным газом отравились три человека. 35-летнего мужчину и 2-летнего ребенка спасти не удалось, а за жизнь 29-летней беременной сейчас борются врачи.

"В понедельник, в 22:18 поступила информация о том, что в доме по ул. Крымская, 6-а, в квартире на 2-м этаже предположительно находятся люди и нуждаются в помощи.

По прибытию к месту вызова, спасатели осуществили осмотр квартиры: в кухне на полу был обнаружен пострадавший мужчина без сознания. В другой комнате находились беременная женщина и ребенок также без сознания. Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух, им предоставлялась первичная медицинская помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Женщина госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове на пешеходном переходе Lanos въехал в двух мужчин.

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