Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) выступает против продажи активов госкомпании в Египте.

Андрей Коболев так же отметил, что рекомендации СБУ ставят под угрозу выполнение "Нафтогазом" задачи Кабмина по повышению рентабельности активов. Он уточнил, что "Нафтогаз" рассчитывает получить от продажи египетских активов около 100 млн долларов, как передает "ЗН".

Андрей Коболев, фото: naftogaz.com

Напомним, что еще в 2016 году Андрей Коболев сообщал, что "Нафтогаз" изучает возможность продажи активов в Египте, которые не приносят особой прибыли на фоне падения цен на нефть. В 2017 году НАК дважды объявляла тендер для оценки целесообразности продажи египетских активов.

Дочерняя компания "Нафтогаза" "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений от 2012 года между "Закордоннафтогазом", правительством Египта и нефтяной госкомпанией GANOPE. Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет. В 2018 году "Нафтогаз" получил в Египте 500 миллионов гривен доходов.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" решил, какой будет цена на газ для населения Украины в январе.