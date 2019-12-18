Спикер Палаты представителей назвала дату голосования по импичменту Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси определила дату первого голосования по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Голосование назначено на среду, 18 декабря.
Об этом идет речь в официальном обращении к представителям Демократической партии, которое распространила ее пресс-служба.
Голосование по импичменту Трампа Нэнси Пэлоси назвала "одним из самых важных полномочий, предоставленных нам (демократам - Ред.) Конституцией США".
"Мы проголосуем по одобрению двух статей по импичменту в отношении президента США", - заявила Пэлоси.
Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.
Так же мы рассказывали, что Дональд Трамп хочет обратиться в Верховный суд США, что бы остановить процедуру импичмента.