Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси определила дату первого голосования по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Голосование назначено на среду, 18 декабря.

Об этом идет речь в официальном обращении к представителям Демократической партии, которое распространила ее пресс-служба.



Голосование по импичменту Трампа Нэнси Пэлоси назвала "одним из самых важных полномочий, предоставленных нам (демократам - Ред.) Конституцией США".

"Мы проголосуем по одобрению двух статей по импичменту в отношении президента США", - заявила Пэлоси.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.

Так же мы рассказывали, что Дональд Трамп хочет обратиться в Верховный суд США, что бы остановить процедуру импичмента.