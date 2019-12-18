Адвокат Николай Ореховский, представляющий интересы подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, обжаловал решение Печерского районного суда Киева о ее круглосуточном домашнем аресте до 8 февраля 2020 года.

Об этом сообщают "Українські новини".

По словам Ореховского, апелляция была подана в Киевский апелляционный суд. Уже определена дата рассмотрения жалобы. Оно назначено на 18 декабря.

Следствие считает, что медик из 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. Адвокаты же настаивают на непричастности Дугарь к преступлению и просят суд отменить избрание ей меры пресечения.

Напомним, Дугарь была задаржана 12 декабря.

Ранее "Страна" приводила заявление нардепа от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Яны Зинкевич о том, что у Дугарь есть алиби.