Весь день вторника беспорядки под Верховной Радой, оттягивал значительные силы Нацгвардии и полиции. Из-за этого столицу сковали 10-бальные пробки, так как в центр заехала еще и колонна сельхозтехники.

На охрану общественного порядка с 6 утра выгнали поголовно всех сотрудников районных управлений полиции Киева, включая следователей.

Как уже сообщала "Страна" представители Нацкорпуса под руководством Андрея Билецкого, который, кстати, до сих пор числится подполковником Нацгвардии, схлестнулись с полицией, которая снесла их палатки на улице Грушевской. Досталось обоим сторонам. В том числе и силовикам: нацгвардейцев и полицейских били кулаками, ногами, кольями от палаток и забрасывали выломанной с мостовой брусчаткой.

Особо ретивым бойцам-митингующим в соцсетях даже придумали клички. К примеру, парня на облетевшем многие новостные сайты фото, вытянувшего ногу в шпагате вверх в считанных сантиметрах от лица нацгвардейца, прозвали "Землемером". Прозвище возникло из официальной темы митинга против запуска рынка земли.

По официальным данным, в результате потасовок с правоохранителями задержали 26 активных радикалов, от рук которых пострадали 17 бойцов, защищавших Раду. Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что за это им придется отвечать, и полиция уже готовит целых три подозрения.

"За это и другие правонарушения, в результате которых гражданские лица и правоохранители получили значительные телесные повреждения, придется отвечать по закону. Полиция Киева готовит три подозрения лицам, обоснованно подозреваемым в нанесении таких повреждений. В результате столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову). Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос, делать или не делать трепанацию черепа офицеру, военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - написал пост в своем Facebook Антон Геращенко.

Однако, по данным наших источников в МВД, правоохранители установили анкетные данные участников акции в управлении полиции, сняли их отпечатки и уже распустили по домам без всяких подозрений.

Эти сведения на своей странице в Facebook подтвердил бывший первый заместитель прокурора Печерского района Киева Александр Кузьменко.

Из содержания его поста можно сделать вывод, что руководство местной прокуратуры попросту не захотело согласовывать подозрения участникам массовых беспорядков.

Скриншот: Facebook/ alexandr.kuzmenko.5245

Как писала "Страна", о том, что задержанных радикалов отпустили с миром, заявлял глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Мы также рассказывали, что Билецкий под Радой обозвал журналиста ни за что и постучал ему по голове.