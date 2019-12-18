Министерство иностранных дел Украины в Верховном Суде будет обжаловать восстановление в должности консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, допустившего антисемитские высказывания. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко на сайте ведомства.

В заявлении Зеленко напомнила, что Дисциплинарная комиссия МИД в мае 2018 года установила, что консул неоднократно размещал в соцсетях материалы с явными признаками антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни и шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций.



Фото: Facebook/ eduard.dolinsky

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД 31 мая 2018 года дипломата освободили от должности за нарушение присяги госслужащего.

Марущинец обжаловал увольнение в Окружном админсуде Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение консула.

Тогда Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном админсуде. А тот по результатам пересмотра дела возобновил дипломата-антисемита в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

МИД было вынуждено выполнить решение суда. Однако продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми со званием госслужащего и украинского дипломата. Его слова нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины, уверены в ведомстве.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД подало кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле.

Ранее "Страна" писала, что известно о консуле с откровенно нацистскими взглядами.

Мы также рассказывали, что Марущинец не стеснялся зиговать.