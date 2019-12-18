В центре Киева от инфаркта умер не участник протестов против рынка земли под Радой, а участник протестов под Нацбанком, чью смерть в правительственном квартале украинской столицы ранее связывали со столкновениями полиции с радикалами у стен парламента.

Им оказался трижды судимый за кражи Павел Боков. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на свои источники в полиции.

Он участвовал в акциях протеста под Нацбанком, которые, как считается, организует Игорь Коломойский.

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений.

Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК).

В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Ранее "Страна" рассказывала, что под зданием парламента в Киеве митинговали против рынка земли.

Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки.