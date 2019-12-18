Информация источников о том, что 16 декабря Конституционный суд Украины признал неконституционным проект изменений Владимира Зеленского касательно права президента назначать главу ГБР и НАБУ, подтвердилась.

Вердикт КСУ появился на официальном сайте этого органа.

В решении суд признал законопроект о внесении изменений в ст.106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директоров НАБУ и Государственного бюро расследований) не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции и соответствующим требованиям ч.2 ст.157, ст.158 Конституции.

Оценивая соответствие законопроекта положениям части первой статьи 157 Конституции относительно невозможности отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, КСУ исходил из того, что общество, в котором права и свободы человека и гражданина не гарантированы и нет разделения властей, не имеет конституции в ее сущностном понимании. Таким образом, Конституция Украины будет отвечать своей природе и функциональному назначению только тогда, когда разделение властей и гарантии прав и свобод будут адекватно отражены в ее тексте и должным образом станут реализовываться на практике.

Системный анализ положений законопроекта показал, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом и Кабинетом Министров, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту.

КСУ отметил, что опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в вердикте отмечается, что свободное введение, создание и ликвидация президентом органов, осуществляющих регуляторную политику в сфере реализации хозяйственных (предпринимательских) прав граждан с неопределенной компетенцией скажется на эффективной деятельности субъектов хозяйствования, поскольку конкуренция компетенций разных органов государственной власти будет препятствовать надлежащей реализации их прав и свобод.

Таким образом, являются не соответствующими ч.1 ст.157 Конституции положения законопроекта, согласно которым президент:

образует НАБУ, назначает на должности и освобождает от должностей директоров НАБУ и ГБР;

образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Поскольку указанные положения законопроекта по своей сути

и являются изменениями, предлагаемыми в Основной Закон Украины, то и законопроект не соответствует ч.1 ст.157 Конституции.

Ранее "Страна" сообщала, что КСУ позволил Верховной Раде сократить количество депутатов с 450 до 300.

Мы также писали, что КСУ признал не соответствующим основному закону законопроект о предоставлении парламенту права назначать уполномоченных по соблюдению законов.