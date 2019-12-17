Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили при обысках в областном и городском управлениях ГСЧС разрешительные документы на эксплуатацию здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, выданные позднее 2014 года.

Такое заявление обнародовала 17 декабря руководитель пресс-подразделения Управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, сообщает Укринформ.

"Представители ГСЧС провели проверки и предоставили разрешения на эксплуатацию (здания колледжа - Ред.), которые датированы позднее 2014 года. Этот факт пытались скрыть сотрудники ГСЧС", - отметила Шевчук.

По ее словам, "УСБУ получила оперативную информацию о том, что отдельные руководители ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения".

"Изъяты материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - сообщила Шевчук.

Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 5 декабря руководитель ГУ ГСЧС в области Виктор Федорчак сообщил, что последнюю проверку состояния пожарной безопасности в здании колледжа инспекторы Приморского отдела ГСЧС осуществили еще в 2014 году. Но предыдущий директор не выполнил предписания.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар, в результате которого погибли 16 человека.