Кровавое побоище произошло вчера ночью в отселенном под снос здании в центре Киева, что расположено в Лабораторном переулке.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, в нежилом здании квартировал 50-летний мужчина, неофициально работавший дворником в местном ЖЭКе со своей гражданской женой. Пара зарабатывала на жизнь уборкой территории.

Вчера ночью кто-то с ними жестоко расправился: дворнику проломили голову, и он умер на месте, а его сожительницу покалечили. Она сейчас находится в отделении интенсивной терапии в районной больнице с тяжелыми травмами.

Причиной жесткого нападения, которое переросло в убийство, по сведениям наших источников в правоохранительных органах, был банальный грабеж. У женщины пытались отнять золотые украшения и телефон, а ее сожитель попытался за нее заступиться. Из-за этого его, вероятно, и убили, а жену избили до полусмерти.

Полиция завела уголовное производство по ст.115 УК Украины (убийство). Преступников активно ищут. За это преступление им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Как писала "Страна", 23 ноября в Киеве был убит мужчина ударом по голове. Его тело обнаружили на тротуаре возле кафе друзья.

Также мы сообщали о недавнем убийстве в Сумах, где прямо в офисе зарезали риелтора.