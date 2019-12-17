По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась тема транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале беседы Путин выразил признательность французскому коллеге за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые были заключены в русле имплементации минского комплекса мер. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

Кроме того, главы РФ и Франции затронули проблему транзита российского газа через Украину.

Также президенты вспомнили о Сирии и Ливии.

Как писала "Страна", сегодня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил как большую вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года.

Также мы рассказывали об ожиданиях главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова по поводу того, что Россия и Украина придут к согласию по газовому вопросу.