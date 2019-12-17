Названа причина смерти человека на улице Институтской в Киеве
По предварительной информации врачей, смерть мужчины на улице Институтской в Киеве наступила в результате острого коронарного синдрома.
Об этом информирует полиция Киева.
Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций протеста под парламентом, - Ред.) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался.
По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Ранее сообщалось, что во время сегодняшних протестов под Радой Билецкий обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове.
Также мы писали, что под Радой сегодня задержали три десятка протестующих, и около 10 полицейских получили травмы в драках.