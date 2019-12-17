По предварительной информации врачей, смерть мужчины на улице Институтской в Киеве наступила в результате острого коронарного синдрома.

Об этом информирует полиция Киева.

Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций протеста под парламентом, - Ред.) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался.

По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Ранее сообщалось, что во время сегодняшних протестов под Радой Билецкий обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове.

Также мы писали, что под Радой сегодня задержали три десятка протестующих, и около 10 полицейских получили травмы в драках.