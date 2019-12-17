Юрист и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий семилетнее наказание в штате Пенсильвания, попал в больницу из-за болезни сердца.

Об этом 17 декабря сообщил американский телеканал ABC News, ссылаясь сразу на два источника.

Манафорт оказался на больничной койке еще в прошлый четверг. Однако о его состоянии стало известно только сейчас - после того как он не явился на запланированное судебное заседание во вторник.

Источники добавили, что 70-летний заключенный получает лечение в госпитале в том же штате, Пенсильвании. Его состояние здоровья врачи сейчас характеризуют как стабильное.

У юриста уже были серьезные проблемы со здоровьем. В 2018 году он пользовался инвалидной коляской во время судебных заседаний, ссылаясь на плохое самочувствие и необходимость соблюдать специальную диету. Тогда его здоровье стало одним из мотивов защиты просить суд о снисхождении.

"Страна" подробно рассказывала о суде над соратником Трампа.

Мы также приводили заявление Юрия Луценко о том, что в "черной бухгалтерии" "Партии регионов" нет фамилии Манафорта.