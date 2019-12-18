Нацполиция против "Нацкорпуса": противостояние или шоу?

Вчера под парламентом впервые при президенте Зеленском были серьезные протесты – с драками и установкой палаток. И впервые при президенте Зеленском они завершились жесткой зачисткой. А все это вместе оставило у наблюдателей вопрос: что это было?

Вопрос возник потому, что под Верховной Радой вчера противостояли Нацполиция и "Нацкорпус". То есть, по общепринятому убеждению, одна рука главы МВД Арсена Авакова противостояла другой. И потому наблюдатели встали перед дилеммой: то ли "Нацкорпус" не такой уж и аваковский, то ли под Радой было жесткое реалити-шоу.

Сомнения насчет близости "Нацкорпуса" к Авакову периодически звучат. Но так же периодически развеиваются, когда возникают критические ситуации. Такой критической ситуацией сравнительно недавно было разведение войск в Золотом и Петровском, вызвавшее протесты националистов. "Нацкорпус" своей активностью монополизировал эти протесты. И "слил".

Поэтому, хотя очень часто конспирологические версии оказываются слишком заумными, вчерашние события под парламентом скорее являются жестким реалити-шоу, от которого выиграли обе стороны.

"Нацкорпусу" нужно показать, что он не имеет отношения к Авакову – и битва при парламенте заставила многих думать именно так. Кроме того, "Нацкорпус" показал, что он – боевая сила номер один в протестах против рынка земли. И это запомнят.

А вот Авакову нужно демонстрировать свою необходимость, поскольку во власти периодически звучат призывы его уволить. Вчера он показал, что способен жесткой рукой расправляться с протестами. Причем показал это как Зеленскому, так и неподконтрольным радикалам, которые теперь десять раз подумают, прежде чем лезть на рожон.

Так что, даже если не было никакого сценария, и "Нацкорпус", и Аваков должны быть довольны тем, что все произошло так, как произошло.

Земельная реформа: зачем партии Бойко и Тимошенко блокируют трибуну

Внутри парламента вчера тоже были протесты. Впервые даже не за месяцы президентства Зеленского, а со времени свержения Януковича оппозиция устроила реальное блокирование трибуны, которое вылилось в невозможность для правящего большинства реализовать свою повестку дня.

Как и в случае с протестами под Радой, поводом для протеста в Раде стала земельная реформа. Только здесь уже протестовал не "Нацкорпус", а "Оппоплатформа" с "Батькивщиной". Хотя и здесь, пожалуй, сама земельная реформа была больше поводом, чем реальной причиной.

Электорат "Оппоплатформы" земельным вопросом интересуется постольку-поскольку. Он больше сосредоточен в городах, и от купли-продажи земли ему ни холодно, ни жарко. Просто есть недоверие к любым реформам, проводимым по рецептам МВФ. И именно поэтому партия Юрия Бойко – в первых рядах протестующих.

Для Юлии Тимошенко этот вопрос куда важнее, поскольку ее электорат – преимущественно сельский. Но главное для нее сейчас все же – дистанцироваться от Зеленского, с партией которого еще недавно лидер "Батькивщины" готова была идти в коалицию. И со своей задачей она успешно справляется.

Однако больше всего хвалить за вчерашнюю блокаду Рады нужно… "слуг народа". В отличие от порошенковских времен, они создали отнюдь не агрессивное большинство, которое, правда, тоже не считается с оппозицией, но, по крайней мере, не мешает ей выражать внешние формы протеста. А это маленький, но все же шаг к возврату демократии от эпохи предыдущего президента.

КС разрешил сократить депутатов. А нужно ли?

Вчера Конституционный суд одобрил одну из сентябрьских реформ Конституции, предложенных "Слугой народа" – относительно сокращения численного состава Верховной Рады с 450 до 300.

Кстати, КС, в общем-то ведет себя сейчас достаточно независимо от власти – в частности, недавно он зарубил проект по предоставлению президенту права назначать глав НАБУ и Госбюро расследований. Но в случае с сокращением депутатов судьи дали свое согласие – с уточнением, что нужно всю процедуру провести заново, чтобы внести правки во все необходимые статьи Конституции.

Хотя с точки зрения логики процессов народовластия проект сокращения количества депутатов вряд ли является хорошей идеей. Дело ведь не в том, будут голосовать в зале 300 или 450 депутатов. Дело в том, что половина депутатов (а при системе открытых списков – практически все) представляют округа, на которых избираются, а значит, так или иначе, защищают их интересы (пусть даже при этом учитывая свои). И сокращение количества округов будет означать увеличение территории и населения в каждом из них. А значит – сокращение возможностей решить проблемы избирателей.

Безусловно, уменьшение количества депутатов на треть – идея популярная, поскольку сокращаются расходы на 150 депутатов. Но это не значит, что расходы на парламент сокращаются на треть (поскольку вся инфраструктура все равно остается).

А потому, если взвесить плюсы и минусы от реформы, то не факт, что плюсы окажутся существеннее. Ведь вовсе не случайно в большинстве демократических государств количество депутатов больше, чем у нас, а количество граждан на одного депутата – меньше. Для понимания: в двух палатах парламента Франции – 925 депутатов, а в немецком Бундестаге – 708. В Словакии с ее 5 млн населения – 150, а в 38-миллионной Польше – 460.

Зачем "ЛНР" Северодонецк?

Вчера "ЛНР", вслед за своей донецкой "сестрой", приняла "закон о государственной границе", в котором определила, что ее территорией является вся территория Луганской области. То, есть исходя из логики этого "закона", Украина является государством, "оккупирующим" часть "законной территории республики".

Все это выглядит обыкновенной пропагандой, но на самом деле более серьезно, чем кажется. Известно, что сепаратистские (или, как минимум, антикиевские) настроения в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областях весьма сильны, поскольку высокие тарифы и насильственная украинизация явно не могли добавить популярности киевской власти. И принятые сепаратистами "законы" – это напоминание Киеву, что нынешняя линия разграничения не является константой, и что в случае, если у власти возникнет желание отгородиться от сепаратистов стеной, то эту стену придется передвигать, как минимум, на границу двух областей.

Поэтому, по сути, сепаратистские "законы о границе" – это приглашение украинской власти выполнять Минские соглашения. Чтобы не потерять новые территории.

Антисемит в МИДе: почему Зеленский промолчал?

Неожиданно закончился скандал с консулом-антисемитом Василием Марущинцом: уволенный при Петре Порошенко, он вернулся в Министерство иностранных дел при Владимире Зеленском, да еще и получил 218 тысяч гривен компенсации за "незаконное увольнение".

Никто не сомневается, что на самом деле Банковая не имеет никакого отношения к тому, что Марущинца восстановили. Просто раньше Офис президента не вмешивался в судебный процесс, благодаря которому увольнение было признано незаконным, а теперь не стал вмешиваться в решение МИДа. Хотя это тот случай, когда вмешаться стоило бы, поскольку сомнительное решение суда повлекло за собой позорное решение министерства, и все это вместе крайне негативно скажется на имидже страны в той же Германии (где Марущинец был консулом) или Израиле.

Зеленский мог не давать никаких телефонных указаний суду или МИДу. Но он мог публично обратиться к министерству, чтобы оно подало кассацию в Верховный суд. Этим бы он показал, что выступает против антисемитизма, и спас страну от позора.

А теперь ему следует ждать заголовков в американских или немецких СМИ о том, что в украинский МИД вернули на работу антисемита. И при этом никто не обратит внимания на то, что МИД выполнял решение суда, а не указание президента.

Впрочем, ближе к вечеру пришла новость, что МИД уже подал кассацию на решение суда. Но не после заявления президента (которого не было), а после шума в СМИ. Ну и это уже неплохо.