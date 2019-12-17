В Национальной полиции опровергли информацию "Слідство.Інфо" о том, что вести разведку, минировать и взрывать автомобиль журналиста Павла Шеремета могла одна женщина. Такое заявление опубликовало на сайте Нацполиции Управление коммуникации.

Сотрудники проекта "Слідство.Інфо" сделали свой вывод на основании экспертизы британского криминалиста Айвона Бирча.

По словам пресс-службы полиции, эксперту из Великобритании еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили небольшой фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч допустил, что все женщины на видеозаписи могут быть одним лицом.

Однако когда следователи получили другие видеозаписи с нескольких камер, на которые попали возможные организаторы и исполнители преступления, были назначены более обстоятельные экспертизы.

Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально вновь привлекли Бирча.

В окончательных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Следователи Нацполиции разрешили адвокатам подозреваемых ознакомиться с материалами уголовного производства.

В Нацполиции призвали стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании резонансного убийства.

Ранее "Страна" цитировала письмо одной из подозреваемых в убийстве Юлии Кузьменко, адресованное матери Шеремета.

Также мы приводили реконструкцию событий, связанных с преступлением.