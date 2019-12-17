На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседания покрытия из-за чего по одной из главных транспортных артерий столицы ограничат движение с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

Отмечается, что чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

В "Киевавтодоре" отметили, что работы будут выполнять круглосуточно. По возможности - движение всеми полосами восстановят ранее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Ранее "Страна" сообщала, что ремонт Шулявского моста обойдется жителям Киева на 227 млн дороже, чем планировалось.

Еще мы рассказывали, как в Киеве возле Левобережной авто сорвалось с моста и рухнуло на тротуар.