Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он.

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, что сегодня США утвердили санкции против "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что "Нафтогаз" опроверг договоренность с РФ по транзиту газа и заявил о продолжении переговоров.