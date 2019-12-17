Израильская IT-компания Check Point обнаружила уязвимость в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp, из-за которой возможна дестабилизация работы мессенджера у всех участников группового чата.

Об этом передает издание The Jerusalem Post.

Руководитель службы исследования уязвимости продукта Check Point Одед Вануну отметил, что WhatsApp - один из ведущих мировых каналов коммуникаций для потребителей, бизнеса и государственных учреждений с аудиторией около 1,5 млрд человек. И возможность остановить процесс использования мессенджера, а также удалить ценную информацию из групповых чатов привлекает злоумышленников.

Недавно именно такие злоумышленники, выдававшие себя за участников групповых чатов, отправляли в них вирусное сообщение, используя WhatsApp Web и инструмент настройки веб-браузера. Это привело к сбоям работы мессенджера у членов чата, лишив их доступа ко всем функциям WhatsApp. Пользователям приходилось удалять чат, теряя историю сообщений.

По словам Вануну, всем пользователям WhatsApp нужно обновить приложение до последней версии, чтобы защититься от возможной атаки.

В компании Check Point рассказали, что уязвимость мессенджера была найдена еще 28 августа. После этого приложение выпустило обновление с исправлениями для решения проблемы.

Как писала "Страна" в конце ноября, создатель Telegram Павел Дуров призвал всех удалить WhatsApp, потому что приложение крадет личные фото.

Мы также рассказывали, что месяц назад в мессенджере WhatsApp изменились настройки конфиденциальности для групп и обновилась система приглашения в беседы.