После столкновений у стен Верховной Рады в Киеве следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

В записи также сказано, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для правовой оценки действий других участников события. Это проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

В полиции отметили, что в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).

Сейчас врачи проводят консилиум, чтобы решить, делать ли трепанацию черепа пострадавшему военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко.

"Страна" подробно освещала сегодняшние столкновения под парламентом.

Мы также писали, что президент Зеленский их осудил.





