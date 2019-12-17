После столкновений с полицией под Верховной Радой 17 декабря, яркие фото, облетевшие сеть, успели стать мемами. Пользователи репостят их, придумывая новые подписи о жизни "молодых аграриев", которые пришли на митинг против продажи земли.

Собрали разные версии мема с "молодым аграрием".

Популярными стали варианты с кукурузой. "Молодой аграрий в Киеве показывает полиции какую высоту стебля кукурузы он вырастил в этом сезоне" - например, прокомментировал фото Руслан Кошурба.

"Молодой "аграрий" показывает высоту кукурузы, которую он вырастил в этом году" - такой вариант от Ирины Волковой.

"Молодой аграрий показывает, как меряет высотку кукурузы" - поделился Александр Гусев.

Встречались версии и с другими зерновыми культурами.

"Молодой аграрий демонстрирует высоту стеблей пшеницы, выращенную на арендованной земле. При этом, на словах, он подчеркнул, что это все удалось благодаря строгому соблюдению современных агротехнологий и передовых методов возделывания культур" - написал Василий Гайдар.

А также с гопаком и лошадьми.

"Молодой аграрий, во время мирной акции, показывает в танце гопака как правильно залазить на лошадь, чтобы перепахать поле))" - придумал подпись Владимир Притула.

Разобрали на подписи и другие фото.

"Молодой аграрий приехал с поля на мирный митинг против продажи земли" - пишет Артем Ервин.

"Молодой аграрий пытается найти диалог с полицейским" - прокомментировал фото Андрей Колесников.

"Работник с Черниговщины, которого подстраховывает зритель - демонстрирует инновационный способ прополки свеклы. И приглашает всех желающих работать на земле" - написал Евгений Хурсин.

"Как известно, сегодня в Киеве прошел митинг аграриев против "рынка земли". Собственно, на первом фото молодой аграрий показывает какую высоту стебля кукурузы он вырастил в прошлом сезоне, а на втором - его коллега по цеху демонстрирует в действии современный инструмент для распыления удобрений" - пишет Виталий Петрик.

Напомним, что ранее "Страна" создала реконструкцию, как и почему под Верховной Радой подрались полиция и националисты.

Также мы писали, что полиция готовит подозрения трем участникам столкновений у стен Рады в Киеве.