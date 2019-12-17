Водителя, который устроил конфликт со стрельбой с участием полиции 11 декабря под Киевом, задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"На протяжении недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение "Миротворец". Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты, не только чтобы привлечь его к ответственности, но и чтобы предотвратить совершение им иных преступлений против общественности", - пишет пресс-служба.

Разыскали злоумышленника во вторник в селе Кулажинке Полтавской области, где он скрывался в доме старой знакомой. Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецпризназовцев "КОРД".

Фото: kv.npu.gov.ua

Также в полиции Киевщины сообщили, что в Яготине, где неделю назад злоумышленника и начали разыскивать, во время проведения неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.

"Открыто 3 уголовных производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в среду, 11 декабря, нетрезвый мужчина так припарковал свое авто, что начал мешать другим участникам дорожного движения. На место происшествия вызвали полицию. Нарушитель открыл по правоохранителям стрельбу из ружья. После этого стрелок скрылся в собственном дворе. В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль.

Видео: youtube.com

Напомним, что в центре Киева кавказцы устроили стрельбу.

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