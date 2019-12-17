Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий во время акции протеста под Верховной Радой 17 декабря агрессивно отреагировал на вопрос журналиста Александра Черненко, обозвал его и постучал ему рукой по голове.

Видео инцидента появилось на YouTube-канале Андрея Павловского.

После столкновений радикалов с правоохранителями Черненко задал Билецкому вопрос.

"При установлении палаток был разрушен асфальт. Это не является основанием, чтобы разогнать митинг?" - поинтересовался корреспондент.

"Для того, чтобы бить людей - не является. Но для таких дегенератов, как вы, возможно, и так", - ответил Билецкий.

"А почему я дегенерат?" - удивился представитель прессы.

"Потому что вы не видите разницы между тем, чтобы побить людей - вот так", - сказал Билецкий и постучал по голове журналиста рукой несколько раз.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Напомним, "Страна" подробно освещала протесты под парламентом.

Мы сообщали, что правоохранители во время беспорядков задержали около 30 протестующих, около 10 полицейских получили травмы в драках.